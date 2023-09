Am Donnerstagmorgen ist ein Bauarbeiter bei einem Arbeitsunfall in Aitrach gestorben. Der 54-Jährige wurde in einer Grube verschüttet

Der tödliche Unfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 8.30 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in der Straße "Bruckwies". Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 54 Jahre alter Mann eine etwa drei Meter tiefe Baugrube hinabgestiegen, als sich Teile der Erdsubstanz lösten und ihn begruben.

Arbeiter kann nur noch tot geborgen werden

Ein Großaufgebot der Rettungskräfte, darunter die örtliche Feuerwehr und das technische Hilfswerk, rückten zu der Baustelle, in der die Verlegung eines Kanals geplant ist, aus. Nach aufwändigen Bergungsmaßnahmen konnte bei dem Verschütteten jedoch nur noch der Tod festgestellt werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.