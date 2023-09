Einen doch eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall gab es am Dienstag in Sigmarszell. Ein Radfahrer stieß dort mit einem Waldbewohner zusammen: Einem Reh.

Der nicht ganz alltägliche Unfall passierte am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, auf der Hangnachstraße von Bösenreutin nach Lindau. Ein 22-jähriger Fahrer eines Rennrades fuhr die Hangnachstraße entlang, als ihm laut Polizeibericht kurz vor Hangnach ein Reh vor das Rad sprang.

Radfahrer verletzt - Reh flüchtet in Wald

Der Rennradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, prallte gegen das Reh und stürzte auf die Fahrbahn. Das Reh flüchtete dann wieder in den Wald. Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz eine Schürfwunde am rechten Ellenbogen, zur Kontrolle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand ein geschätzter Sachschaden von 250 Euro.