Einen ungewöhnlichen Einsatz mussten Polizeibeamte aus Kaufbeuren am Samstagnachmittag bestehen. Der Grund: Ein Schwan.

Ein Schwan hat am Samstagnachmittag einen Polizeieinsatz im Süden der Stadt Kaufbeuren ausgelöst. Mehrere Anwohner hatten die Polizei um Hilfe gebeten, da das Tier mitten auf der Schelmenhofstraße saß und den Verkehr behinderte.

Polizei kann Schwan in die Wertach bringen

Vor Ort mussten die Polizeibeamten zunächst den Verkehr umleiten. Danach konnten sie den Schwan mit etwas Futter und gutem Zureden beruhigen und zurück in die Wertach geleiten. Nach Angaben der Polizei blieb das Tier unverletzt. Immer wieder muss die Polizei im Allgäu wegen Tieren zu Einsätzen ausrücken. Im Mai hatte ein Schwan beispielsweise einen Polizeieinsatz am Inselbahnhof in Lindau verursacht.