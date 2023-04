"Geocaching" ist ein beliebtes Hobby für Naturliebhaber. In dieser modernen Schatzjagd müssen versteckte Gegenstände anhand von geographischen Koordinaten gefunden werden. Ein Mann in Mindelheim wurde nun unfreiwillig Teilnehmer einer solchen Schnitzeljagd. Sein ehemaliger Vermieter hatte seine Sachen aus der Wohnung geräumt und versteckt. Anschließend übermittelte er ihm die Geodaten der Verstecke.

Der 34-jährige Mieter hatte offenbar ein halbes Jahr nach seinem Auszug seine Sachen noch nicht aus der Wohnung geholt. Daraufhin hatte der Vermieter die Sache selbst in die Hand genommen und die Wohnung leergeräumt. Anschließend verschickte er die Geodaten an seinen ehemaligen Mieter. Am Montag erstattete der 34-Jährige dann bei der Polizei in Mindelheim Anzeige wegen Diebstahls.

"originelle" Lösung eines Mietstreits

Die Sachen wurden dann auch zum Teil gefunden, allerdings nicht vom Besitzer, sondern von einem ehrlichen Finder, der die Sachen bei der Polizei in Mindelheim abgab. Die Polizei rät von solchen Aktionen ab. Es sei zwar eine "sehr originelle, rechtliche jedoch sehr bedenkliche Art, Zivilstreitigkeiten zu lösen", wie es in der Polizeimeldung heißt. Die Staatsanwaltschaft Memmingen nimmt sich jetzt dem Fall an.