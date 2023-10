Am Dienstag hat ein Autofahrer in Steinach am Brenner beim Ausparken einen Fußgänger angefahren. Anschließend fuhr der 76-Jährige einfach weiter. Dank Zeugen konnte die Polizei den Flüchtigen schnell finden.

Gegen 09:32 Uhr hatte der 76-jährige Österreicher aus einem Parkplatz in Steinach am Brenner rückwärts ausgeparkt. Zur selben Zeit wollte ein 86-jähriger Fußgänger die dortige Brennerstraße überqueren. Der Tiroler Polizei zufolge erfasste der ausparkende Autofahrer den Fußgänger, der dabei zu Boden fiel. Der 76-Jährige fuhr anschließend ohne anzuhalten in südlicher Richtung davon.

Zeugen leisten erste Hilfe und notieren Kennzeichen

Zeugen versorgten den verletzten 86-Jährigen am Unfallort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie konnten dabei noch das Kennzeichen des Unfallflüchtigen notieren. Nach der Erstversorgung wurde der unbestimmten Grades verletzte Fußgänger mit der Rettung ins Krankenhaus Hall i.T. eingeliefert.

Autofahrer hat angeblich Unfall nicht mitgekriegt

Die Tiroler Polizei konnte schlussendlich mit dem 76-jährigen Fahrzeuglenker Kontakt aufnehmen. Dieser gab an, nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Polizei einen Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft übermitteln.