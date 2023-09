In Sonthofen hat ein Autofahrer an einer Tiefgarage und an seinem Auto einen hohen Schaden verursacht. Der 89-Jährige hatte das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und war gegen das noch geschlossene Tor der Garage gekracht. Anschließend parkte er seinen beschädigten Wagen ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Zeuge meldete am Donnerstagnachmittag dass in der Richard-Wagner-Straße das Einfahrtstor in die öffentliche Tiefgarage stark beschädigt sei. Bei der anschließenden Aufnahme gingen die Beamten davon aus, dass ein Auto gegen das Tor gefahren und sich der Fahrer anschließend unerkannt vom Schadensort entfernt hatte.

Beamte finden Unfallverursacher

Die Polizisten suchten anschließend das komplette Areal nach beschädigten Fahrzeugen ab. Auf einem angemieteten Stellplatz wurde dann auch tatsächlich ein Auto entdeckt, dass offensichtlich beschädigt war. Die Schäden passten der Polizeimeldung zufolge zu dem Schadensbild am Einfahrtstor. Als die Beamten den Fahrzeughalter, einen 89-jährigen Mann, mit der Beweislage konfrontierten, gab er den Unfall zu.

Auto abgestellt, aber nicht um Schaden gekümmert

Der 89-jährige Mann hatte der Polizei zufolge bei der Einfahrt in die Tiefgarage, vor Öffnung des Tores, an seinem Wagen Brems- und Gaspedal verwechselt und war so gegen das Tor gekracht. Anschließend hatte parkte er sein Auto auf seinem angemieteten Stellplatz geparkt und sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Der Gesamtschaden am Auto und am Tor beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde bei dem Unfall niemand verletzt