Ein Unfall, bei dem ein Auto auf dem Dach liegen geblieben ist, passierte am Donnerstag zwischen Sonthofen und Altstädten. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Straße musste gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der OA4 zwischen Sonthofen und Altstädten, teilte die Polizei mit. Dort kam ein Auto, in dem zwei Menschen saßen von der Straße ab, kippte um und blieb kopfüber auf der Straße liegen. Andere Autos waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Die beiden Insassen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Wieso der Unfall passierte, ist momentan noch unklar. Die Straße ist laut Polizei noch bis etwa 11:30 Uhr gesperrt.