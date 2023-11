Zwischen Rettenberg und Immenstadt passierte am Freitag ein Unfall mit drei beteiligten Autos. Es gab keine Verletzten, aber Sachschaden.

Am Freitagvormittag fuhr ein 41-Jähriger die Staatsstraße von Rettenberg kommend in Richtung Immenstadt entlang. Dabei wurde er der Polizei zufolge an der Anschlussstelle Rauhenzell von einem 26-Jährigen Linksabbieger übersehen, der aus der Gegenrichtung auf die B19 auffahren wollte.

Unfall mit drei Fahrzeugen bei Rettenberg: Keine Verletzten, aber Sachschaden

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 41-Jährigen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, das gerade von der B19 kam und an der Anschlussstelle nach Rettenberg abbiegen wollte. Keine der beteiligten Personen wurde verletzt. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf circa 12.000 Euro.