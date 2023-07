Bei einem Unfall in Markdorf bei Friedrichshafen ist am Mittwoch ein 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Der Junge war am Mittwochmorgen gegen 7:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Gutenbergstraße in Markdorf (Bodenseekreis) entlang gefahren. Dabei hatte der Junge nicht erkannt, dass eine vorausfahrende 53-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Der 13-Jährige krachte daraufhin ungebremst in das Heck des Autos und prallte gegen die Heckscheibe.

Kind bei Unfall in Markdorf schwer verletzt

Trotz eines Fahrradhelmes habe sich der Junge bei der Kollision schwere Verletzungen zugezogen, meldet die Polizei. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 3.000 Euro.