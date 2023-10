Im Münchner Stadtteil Feldmoching passierte am Wochenende ein tödlicher Unfall. Ein Auto und eine Fußgängerin stießen zusammen. Die Frau starb später im Krankenhaus.

Nach aktuellem Stand der Polizei betrat die Fußgängerin am Samstag um 19:00 Uhr die Fahrbahn der Lassallestraße im Bereich des Lerchenauer Sees in Feldmoching. Zur selben Zeit fuhr ein 38-jähriger Autofahrer auf der Lassallestraße in Richtung Moosach.

Fußgängerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto in München

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort und brachte sie dann ins Münchner Krankenhaus. Dort starb die Frau später an ihren Verletzungen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen Autofahrer

Der 38-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Der Pkw wurde schwer beschädigt. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.