In Kaufbeuren hat es am Sonntag einen Unfall auf dem Parkplatz einer Tankstelle gegeben. Ein 45-km/h-Fahrzeug stieß mit einem Audi zusammen. Zwei 16-jährige Frauen wurden verletzt.

Es war schon etwa 19:20 Uhr am Sonntag, als der Unfall passierte. Eine 16-jährige Fahrerin eines 45-km/h-Fahrzeugs wollte auf den Parkplatz einer Tankstelle fahren. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die junge Frau dabei allerdings zu eng um die Kurve gefahren. Das 45-km/h-Fahrzeug krachte deshalb gegen einen Audi, der gerade entgegenkam.

Unfall auf Parkplatz in Kaufbeuren: Verletzte Jugendliche aus Fahrzeug befreit

Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen rückten an. Denn der Zusammenstoß war so heftig, dass die 16-jährige Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin in dem Fahrzeug eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr befreite die jungen Frauen. Die Einsatzkräfte schnitten das Dach des Fahrzeugs auf. Der Rettungsdienst brachte die beiden 16-Jährigen dann mit Verletzungen in ein Krankenhaus.