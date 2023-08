In Sonthofen kam es zu einem schlimmen Verkehrsunfall. Ein Auto erfasste ein dreijähriges Kind. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Am frühen Nachmittag des Samstags ereignete sich in Sonthofen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Autofahrer wollte in die Einfahrt seines Wohnhauses fahren, berichtet die Polizei. Dabei übersah er ein 3-jähriges Mädchen.

Dreijähriges Mädchen stirbt nach Unfall mit Auto in Sonthofen im Krankenhaus

Der Wagen des 54-Jährigen erfasste die Dreijährige. Nach Eintreffen der Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes sowie des Notarztes und der Polizei wurde das Mädchen unter laufender Reanimation mit dem Rettungshelikopter in das Klinikum Kempten geflogen. Tragischerweise kam für sie jedoch jede Hilfe zu spät. Das Mädchen starb an ihren Unfallverletzungen.

Zeugen zum Unfallhergang gesucht

Neben zwei Polizeistreifen waren insgesamt sechs Rettungskräfte, zwei Kriseninterventionsteams, die Betreuungsgruppe des Präsidiums Schwaben Süd/West sowie ein Unfallgutachter am Einsatzort. Gegen den Fahrer des Pkws läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Zeugenhinweise zum Unfallhergang werden durch die Polizeiinspektion Sonthofener unter Telefon 08321/66350 erbeten.