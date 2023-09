Die Silvretta Hochalpenstraße. Eine der schönsten Gebirgsstraße der Alpen. Hier gab es am Dienstag einen schlimmen Unfall. Ein Motorrad krachte gegen einen Bus.

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Dienstag (5.September 2023) auf der Silvretta Hochalpenstraße in Vorarlberg ereignet. Dort fuhr laut Polizei ein 70-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Motorrad. Der Mann war Teil einer fünfköpfigen Motorradgruppe, die auf der Silvretta Hochalpenstraße bergwärts in Richtung Bielerhöhe unterwegs war. In einer Kurve kam der 70-Jährige mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache in die Fahrbahnmitte, als hier gerade ein Bus entgegenkam.

Unfall auf der Silvretta Hochalpenstraße: Motorradfahrer gegen Windschutzscheibe von Bus geschleudert

Das Motorrad des 70-Jährigen prallte frontal gegen die linke Seite des entgegenkommenden Linienbusses, der von einer 48-jährigen Frau gelenkt wurde und mit 30 bis 40 Fahrgästen besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker gegen die Windschutzscheibe des Busses geschleudert. Anschließend kam er schwer verletzt auf der Silvretta Hochalpenstraße zum Liegen. Er wurde von der Einsatzmannschaft des Rettungshubschraubers Gallus 1 erstversorgt und anschließend ins LKH Feldkirch gebracht, wo er stationär behandelt wurde.

Zwei Fahrgäste im Bus ebenfalls verletzt

Zwei Fahrgäste im Bus, eine 63-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann, wurden bei dem Zusammenstoß im Bus nach vorne geschleudert. Sie erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Busfahrerin blieb durch die Kollision unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der Linienbus wurde im Bereich der Windschutzscheibe, sowie im Frontbereich erheblich beschädigt. Am Motorrad entstand vermutlich Totalschaden.

Sperrung der Silvretta Hochalpenstraße

Die Hochalpenstraße war in der Zeit von 15:10 bis 16:15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am Einsatz waren die Feuerwehr Partenen mit zwei Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften, der Rettungshubschrauber "Gallus 1" samt Einsatzteam, eine Steife der Polizeiinspektion Gaschurn sowie vier Mitarbeiter der Vorarlberg Illwerke beteiligt.

Infos zur Silvretta Hochalpenstraße

Entdecke eine der schönsten und beliebtesten Panoramastraßen der Alpen! Die Silvretta Hochalpenstraße ist eine Panoramastraße in den Alpen, die auch "Traumstraße der Alpen für Genießer" genannt wird. Die Straße ist gut 22 Kilometer lang und führt von Partenen im Montafon (1.051 Meter) in 34 Kurven über die auf 2.032 Meter Höhe gelegene Bielerhöhe bis nach Galtür (1.584 Meter) im Paznauntal.