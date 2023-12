Spiegelglatte Straße: Die B308 zwischen Lindau und Sonthofen ist aktuell nach zwei Unfällen komplett gesperrt. Jeweils waren Busse an den Unfällen beteiligt.

Nach zwei Unfällen ist die B308 aktuell zwischen Lindau und Sonthofen nahe Oberstaufen komplett gesperrt. Das sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Offenbar Blitzeis: Bus-Unfall mit 36 Fahrgästen bei Oberstaufen

Wegen einer "extrem glatten Fahrbahn" auf der B308 seien gleich zwei Busse in unterschiedliche Unfälle verwickelt worden. Die Unfallstellen liegen nur 200 Meter auseinander.

Einer der Busse war mit 36 Fahrgästen besetzt, so die Polizei. Zum Glück blieben - Stand jetzt - alle Insassen, die Busfahrer und Unfallgegner unverletzt. Der zweite Bus war bis auf den Busfahrer unbesetzt.

Wie lange ist die B308 gesperrt?

Aktuell ist die B308 nahe Oberstaufen komplett gesperrt. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Die Bergung sei in vollem Gange, so ein Polizeisprecher - doch dafür brauche es schweres Gerät. Und die Straße sei noch glatt. Die Polizei leitet großräumig um.

