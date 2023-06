Am Samstag ist ein 21-jähriger Österreicher bei einem Gleitschirmunfall in Zams (Tirol) verletzt worden.

Nach Angaben der österreichischen Polizei flog der 21-Jährige mit einem Gleitschirm von Venet nach Zams. Der Flug verlief demnach zunächst ohne Probleme und der Gleitschirmflieger landete am vorgesehenen Platz.

Unfall nach Landung

Noch bevor der Pilot seinen Schirm am Boden ablegen konnte, erfasste eine heftige Windböe den Schirm. Der Mann wurde in die Höhe über einen Maschendrahtzaun in ein Firmengelände gehoben. Dort kam der 21-Jährige auf einem etwa drei Meter hohen Stapel Betonziegel verletzt zum Liegen.

Krankenhaus

Vereinsmitglieder alarmierten umgehend die Rettungskräfte und führten die Erstversorgung durch. Der verletzte Pilot konnte mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Vereletzung macht die Polizei keine Angaben.