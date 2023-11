In Kempten passierte am Freitag ein Unfall, weil ein Autofahrer an einer unübersichtlichen Stelle überholen wollte. Drei Autos waren in den Zusammenstoß verwickelt.

Am Freitagabend kam es im Stadtgebiet von Kempten zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos. Der Polizei zufolge setzte ein 56-jährige Autofahrer an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen an und stieß mit seinem Auto gegen ein entgegenkommende Fahrzeug.

Unfall in Kempten zwischen drei Autos - Keine Verletzten

Dieses Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn geschoben. Der Autofahrer, der zum überholen angesetzt hatte, stieß dann noch gegen ein weiteres Fahrzeug, das ihm entgegenkam. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Zwei Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wir ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.