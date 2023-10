Zu zwei Unfällen mit Pferden ist es im Ostallgäu gekommen. In Hopferau fuhr ein Traktor eine Reiterin an. Nahe Aitrang stürzten zwei Pferde in einen Graben.

Traktor streift Reiterin bei Hopferau am Unterschenkel

Am Samstag war eine Reiterin mit ihrer Nichte am Handpferd auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hopferried und Unterreuten unterwegs. Sie ritten an der rechten Straßenseite, als sie ein Traktor mit Anbaugerät überholte, berichtet die Polizei. Dabei stieß das Anbaugerät, vermutlich ein Kreisler, gegen den linken Unterschenkel der Reiterin. Laut Polizei könnte es sein, dass der Traktor-Fahrer den Unfall nicht bemerkt hat. Er fuhr weiter in Richtung Unterreuten.

Die Reiterin wurde bei dem Unfall leicht am Bein verletzt. Der Landwirt soll sich mit der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 in Verbindung setzen. Unter dieser Telefonnummer nimmt die Polizei auch sachdienliche Hinweise entgegen.

Hopferried gehört zur Gemeinde Hopferau. Diese grenzt an den Hopfensee und liegt rund zehn Kilometer entfernt vom Stadtzentrum Füssens und von Pfronten im südlichen Ostallgäu. Es gibt 21 Gemeindeteile. Die Kommune zählt insgesamt 1.259 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022). Unterreuten ist ein Ortsteil der Gemeinde Eisenberg (Landkreis Ostallgäu). Der Weiler liegt circa zwei Kilometer südöstlich von Eisenberg.

Traktor erschreckt Pferde bei Aitrang - Pferde stürzen in Entwässerungsgraben

Zu einem Unfall mit Pferden kam es am Montagabend auch nahe Aitrang (Landkreis Ostallgäu). Zwei Frauen ritten am Montagabend auf einem Waldweg westlich von Aitrang, als sich ihnen von hinten ein Traktor näherte. Der Fahrer ließ direkt neben den Pferden seinen Schwader herunter. Das erschreckte eines der Pferd derart, dass es scheute und gegen das zweite Pferd prallte. Beide stürzten anschließend in einen Entwässerungsgraben. Beide Pferde wurden dabei verletzt. Der bislang unbekannte Traktorfahrer fuhr anschließend davon.

Die Gemeinde Aitrang liegt zwischen Kaufbeuren und Kempten im Landkreis Ostallgäu. Sie besteht aus 19 Gemeindeteilen und hat insgesamt 2.088 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022).