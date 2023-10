Am Dienstag hat sich in Münsterhausen (Landkreis Günzburg) ein Unfall mit einem hohen Sachschaden ereignet. Ein Sonderfahrzeug des örtlichen Energieversorgers hatte einen am Fahrbahnrand stehenden LKW gestreift und wurde dabei massiv beschädigt.

Ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand am gestrigen Dienstag gegen 11.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Eine 52-jährige Fahrerin war mit einem Sonderfahrzeug des örtlichen Energieversorgungsunternehmens unterwegs. Beim Vorbeifahren an einer Sattelzugmaschine, die am rechten Fahrbahnrand stand, kam es zu einem Streifzusammenstoß. Hierbei verhakten sich die beiden Fahrzeuge, wobei das Sonderfahrzeug massiv beschädigt wurde. Es musste anschließend abgeschleppt werden.