Am Dienstagnachmittag ist ein Mann in Erkheim bei einem Unfall mit einem Buggy schwer verletzt worden. Der Mann hatte gemeinsam mit dem 21-jährigen Fahrer eine Probefahrt in einer privaten Kiesgrube unternommen.

Während der Probefahrt kippte der Buggy der Polizeimeldung zufolge wegen eines Fahrfehlers auf die Seite. Dabei fiel der Buggy auf den Mann, der als Vertreter des Herstellers auf dem Beifahrersitz saß. Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzung. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.