Ein 14-jähriger Schüler hat sich bei einem Unfall in Lautrach schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr mit seinem E-Bike gegen einen Gartenzaun, weil er sich erschreckt hatte.

Am Donnerstag (14.09.2023) gegen 14:40 Uhr fuhr laut Polizei ein 14-jähriger Schüler die Osterriederstraße in Lautrach bergab. In einer Linkskurve erschrak er jedoch plötzlich, weil ihm ein Auto entgegenkam.

In Gartenzaun gefahren und schwer am Oberkörper verletzt

Der Schüler verbremste sich daraufhin und fuhr geradeaus in einen Gartenzaun. Dort wurde er von Anwohnern gefunden. Durch den Unfall zog er sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu.