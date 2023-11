Weil er die Vorfahrt missachtet hatte, ist ein Autofahrer am Samstag mit einem Pkw in Westerheim (Unterallgäu) zusammengeprallt. Das Auto des Mannes landete auf dem Dach. Im Wagen saß ein Kleinkind.

Autos krachen auf Kreuzung in Westerheim zusammen - Auto landet auf Dach

Der schwere Unfall ereignete sich laut Polizei am späten Samstagnachmittag auf der Ortsdurchfahrt von Westerheim (Landkreis Unterallgäu). Ein Autofahrer, der mit einem Kleinkind unterwegs war, wollte die Kreuzung Ottobeurer Straße/ Wolfurtstraße in östliche Richtung überqueren. Zeitgleich war auf der Ottobeurer Straße eine Autofahrerin unterwegs, die Vorfahrt hatte.

Doch der Autofahrer übersah wohl das Fahrzeug, so dass es in der Kreuzung zum Crash kam. Der Aufprall der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass das Auto des Mannes gedreht wurde und schließlich auf dem Dach landete.

Unfall in Westerheim: Alle Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Weil der Crash aber heftig war, wurden alle Unfallbeteiligte ins Krankenhaus gebracht, um abzuklären, ob sie sich nicht vielleicht doch Verletzungen zugezogen hatten.

Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 17.000 Euro. Neben der Polizei waren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Einsatzleiter Rettungsdienst und die Feuerwehr Westerheim mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Die Gemeinde Westerheim im Unterallgäu

Westerheim ist eine Gemeinde im Landkreis Unterallgäu. Sie besteht aus sechs Gemeindeteilen und hat 2.290 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022). Westerheim liegt etwa zehn Kilometer östlich von Memmingen in der Region Donau-Iller in Mittelschwaben. Die Gemeinde lag an der Bahnstrecke Ungerhausen–Ottobeuren, die inzwischen stillgelegt ist. Auf der ehemaligen Bahnstrecke verläuft ein Bahntrassenradweg.

Westerheim gehörte zur Reichsabtei Ottobeuren und kam mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 zu Bayern. Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde.