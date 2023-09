In der Gemeinde Westendorf (Ostallgäu) hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Eine 71-jährige Autofahrerin war in einem Garten gelandet.

Nach Angaben der Polizei war die 71-jährige mit ihrem Auto in der Gemeinde Westendorf unterwegs. Trotz gerader Strecke kam die Frau dann plötzlich nach links von der Straße ab.

Unfall in Westendorf: Auto landet ungebremst in Garten

Völlig ungebremst endete die Fahrt der 71-jährigen Frau dann in eine angrenzenden Garten. Durch das Fahrzeug der Frau wurde der Gartenzaun samt Fundementen, ein Stromverteilerkasten und ein Telefonmast beschädigt.

Unfallverursacherin hat keine Erinnerungen

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Laut der Polizei hat die Frau keine Erinnerungen an den Unfall. Die 71-Jährige Unfallverursacherin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro, so die Schätzung der Polizei.