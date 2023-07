In Weitnau sind am Sonntag zwei Autos und ein Motorrad zusammengestoßen. Vier Menschen haben sich dabei verletzt.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag in Weitnau in der Alpgaustraße. Eine 28-jährige Autofahrerin fuhr dort in Richtung B12, als sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam.

7 Bilder Markus Dorer

Frontalzusammenstoß aus unbekannter Ursache

Dort stieß das Auto der 28-Jährigen frontal mit einem anderen Auto zusammen. Ein Motorradfahrer, der dahinter fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos.

Vier Menschen bei Unfall in Weitnau verletzt

Wie eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sagte, verletzten sich bei dem Unfall vier Menschen. Die 28-jährige Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos, sowie der Motorradfahrer ebenfalls. Die Beifahrerin des Autos, das entgegenkamn erlitt ebenfalls Verletzungen.