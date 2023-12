Mit zu viel Schwung hat eine 80-jährige Frau am Donnerstag ihr Auto in Weingarten eingeparkt. Statt auf den Parkplatz rollte sie einen Abhang hinab und krachte gegen einen Bus.

Autofahrer haben es im Winter nicht leicht. Schnee und Eis machen ihnen das Leben schwer. Da müssen sie nicht nur mehr Zeit einplanen, um ihre Autoscheiben freizukratzen oder unfallfrei über glatte Straßen ans Ziel zu kommen. Auch die Parkplatzsuche und das Einparken werden dank Schneehaufen am Straßenrand zur Herausforderung.

Seniorin nimmt mit Auto in Weingarten zu viel Schwung und rollt Abhang hinunter

Diese Erfahrung machte am Donnerstag auch eine 80-jährige Seniorin in Weingarten. Um über Schneereste hinweg auf einen Parkplatz zu kommen, nahm die Autofahrerin in der Bahnhofstraße ordentlich Schwung - zu viel Schwung. Statt auf den Parkplatz, geriet ihr Auto über die Parkplatzbegrenzung hinweg und stürzte einen Abhang hinunter, berichtet die Polizei. Der Wagen durchbrach anschließend einen Metallzaun und prallte auch noch gegen einen geparkten Bus.

Der Sachschaden, der dabei entstand, dürfte sich auf rund 8.000 Euro belaufen. Die 80 Jahre alte Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.