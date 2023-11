In Wasserburg ist eine Autofahrerin am Mittwochabend gegen einen Baum geprallt. Die 42-Jährige hatte die Kontrolle verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei feststellte, saß die Frau unter Alkoholeinfluss am Steuer.

Die Autofahrerin befuhr am Mittwochabend, gegen 20:00 Uhr, die Gemeindeverbindungsstraße von Hengnau nach Wasserburg. In einer Rechtskurve verlor die 42-Jährige die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit einem Baum.

10.000 Euro Schaden

Der Polizei zufolge hatte ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Die 42-jährige Fahrerin kam nach aktuellem Stand lediglich mit leichten Verletzungen davon. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Beamten ordneten vor Ort eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher.