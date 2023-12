In Wangen ist ein Kind von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen war über die Straße gerannt und hatte dabei einen Porsche-Fahrer übersehen.

Zu dem Unfall war es am Mittwoch gegen 07:00 Uhr in der Lindauer Straße gekommen. Das Mädchen wollte laut Angaben der Polizei die Straße überqueren, eine Verkehrsteilnehmerin hielt auf der Linksabbiegespur an um sie über die Straße zu lassen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb.

Mädchen rennt über die Straße

Die NeunJährige rannte los und übersah dabei den Porsche eines 57-Jährigen, der ordnungsgemäß in Richtung Innenstadt unterwegs war. Sie kollidierte mit der Seite des Porsche und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik. Glücklicherweise erlitt sie bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen.