Die Kontrolle über sein Auto hat am Mittwochmorgen ein Mann in Wangen verloren. Er krachte gegen ein Auto. Später starb er im Krankenhaus.

Die Polizei geht davon aus, dass der 66-jährige Zeitungszusteller aufgrund von gesundheitlichen Problemen am Mittwochmorgen in der Montfortstraße in Wangen die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Der Wagen kam von der Straße ab, rollte über eine Wiese und krachte dort mit einem geparkten VW zusammen.

Mann stirbt nach Unfall in Wangen im Krankenhaus

Zeugen fanden den Mann gegen 8:30 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Krankenwagen brachte den 66-Jährigen in eine Klinik, wo er später starb. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.