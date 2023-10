Ein LKW-Fahrer hat am Mittwochabend bei Wangen gleich mehrere Autos ineinander geschoben. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

20-jähriger LKW-Fahrer hat am Mittwochabend einen Unfall mit gleich vier beteiligten Fahrzeugen verursacht. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt.

Laut der Polizei war der 20-Jährige am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der L 320 unterwegs. An der Niederwanger Kreuzung fuhr der Mann dann mit seinem LKW auf den vorausfahrenden VW Polo einer 71-jährigen Frau auf. Dieses schob der LKW dann auf den Fiat Punto eines 49-Jährige. Der Fiat wiederum prallte in das Heck eines VW Amarok.

Vier Personen in Wangen verletzt

Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen der Autos leicht verletzt. Die 71-jährige Frau musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschleppunternehmen musste den VW Polo und den Fiat Punto abtransportieren.