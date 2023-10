Zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Montag in Wangen. Nach einem Unfall auf einem Betriebsgelände trat Gas. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei sollte ein Mitarbeiter des Betriebs in der Zeppelinstraße in Wangen (Landkreis Ravensburg) am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr eine Gasflasche mit einem Gabelstapler aufladen. Dabei fiel die Flasche jedoch auf den Boden, wurde beschädigt und Schwefeldioxid trat aus.

Nach Gas-Austritt in Wangen: 25 Menschen müssen drei Wohncontainer verlassen

Die Polizei sperrte anschließend den Gefahrenbereich im Umkreis von 70 Metern ab, wie sie berichtet. In diesem Radius lagen unter anderem die Zeppelinstraße und drei Wohncontainer. Die rund 25 Bewohner der Container mussten ihre Wohnräume vorübergehend verlassen. Die Zeppelinstraße war während des Einsatzes bis gegen 13.30 Uhr komplett gesperrt.

Fünf Menschen werden vorsorglich in Klinik untersucht

Fünf Menschen wurden vorsorglich in einer Klinik untersucht. Nach den derzeitigen Informationen der Polizei konnten sie jedoch das Krankenhaus unverletzt verlassen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Kißlegg zum genauen Unfallhergang dauern noch an.