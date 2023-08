Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag in Wald (Ostallgäu). Ein Mann wurde beim Arbeiten von seinem Traktor überrollt.

Ein Landwirt entdeckte nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag einen verletzten Traktorfahrer in einem Feld an der Görisrieder Straße in Wald (Landkreis Ostallgäu). Bis die Rettungskräfte eintrafen kümmerten sich bereits drei Ersthelfer um den 86-Jährigen.

Unfall in Wald: Traktor verletzt Mann schwer an Unterschenkel und Arm

Laut Polizei wurde der Mann wohl von seinem eigenen Traktor überrollt. Der Senior wurde dabei schwer an seinem rechten Unterschenkel und dem rechten Arm verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.