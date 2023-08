Auf der A14 bei Nenzing (Vorarlberg) ist ein LKW am Dienstagabend gegen eine Betonleitwand gekracht. Der Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Weil der LKW und Teile der Wand die Fahrbahn blockierten, musste die Autobahn bis in die Nacht gesperrt werden.

Der aus Rumänien stammende Fahrer war gegen 21:30 Uhr mit seinem Lastwagen im Baustellenbereich auf der A14 bei Nenzing in Richtung Tirol unterwegs. Der 65-Jährige geriet der Polizeimeldung zufolge aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und krachte frontal gegen eine Betonleitwand, die den ersten und den zweiten Fahrstreifen teilte.

Totalschaden

Durch den Unfall wurden drei Betonleitwandelemente schwer beschädigt. Am LKW entstand Totalschaden. Weil die Fahrbahn durch den Lastwagen und die Betonelemente blockiert wurde, musste die Polizei die Autobahn im Unfallbereich sperren. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Fahrbahn konnte erst um 01:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Feuerwehr mit 22 Einsatzkräften vor Ort

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Nenzing mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften auch die Bundespolizei mit vier Streifen und acht Beamten, sowie der ASFINAG-Streckendienst mit drei Fahrzeugen und drei Mann.