Totalschäden an drei Autos und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Autounfalls am Dienstag bei Vogt. Ein Autofahrer rutschte auf glatter Straße in den Gegenverkehr.

Ein 37-jähriger Autofahrer war am Dienstagmorgen in Richtung Vogt (Landkreis Ravensburg) unterwegs, als er in einer Kurve auf der schneeglatten Straße ins Schleudern geriet, berichtet die Polizei. Das Auto des Mannes krachte zunächst mit dem Skoda eines 29-Jährigen zusammen, der ihm entgegenkam. Anschließend prallte er gegen den Seat einer 20-Jährigen, die hinter ihm fuhr.

Gesamtschaden liegt bei über 40.000 Euro

Sowohl der 29-Jährige als auch die 20-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die drei Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Gesamtschaden liegt bei über 40.000 Euro, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften am Unfallort.