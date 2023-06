Am Dienstagmittag hat eine Autofahrerin bei einem Unfall großen Schaden angerichtet. Die 50-Jährige hatte offenbar nicht mit einer Geschwindigkeitsmessung gerechnet. Als sie einen mobilen Blitzer am Straßenrand entdeckte, erschrak sie angeblich so sehr, das sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Die 50-jährige Fahrerin war laut Polizei in Richtung Lippertsreute unterwegs, als sie den mobilen Blitzer am Straßenrand entdeckte und laut eigener Aussage erschrak. Daraufhin bremste sie so stark ab, das sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und frontal gegen die Messanlage und in die dortige Leitplanke krachte.

Blitzer komplett zerstört

Bei dem Unfall blieb die 50-Jährige glücklicherweise unverletzt. An ihrem Auto entstand laut Polizei allerdings ein Totalschaden von knapp 3.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. An dem völlig zerstörten Messgerät beläuft sich der Schaden auf knapp 80.000 Euro.