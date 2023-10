Unfall in Überlingen: Auto erfasst Fußgängerin (26) und verletzt sie lebensgefährlich

Lebensgefährlich verletzt wurde am Montag eine Fußgängerin in Überlingen. Die Frau wollte eine Straße überqueren, als ein Auto sie erfasste.

Unfall in Überlingen: Frau will an Bushaltestelle Straße überqueren

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagmorgen gegen 07:30 in Überlingen (Bodenseekreis) auf der Landesstraße 200 auf Höhe der Straße "Zum Postbühl". Nach den ersten Ermittlungen der Polizei stand die 26-jährige Frau an einer Bushaltestelle und wollte die Straße überqueren. Dabei lief sie wohl unachtsam auf die Straße. Sie war gerade auf der Fahrbahn, als ein Skoda sie frontal erfasste. Am Steuer saß eine 20-jährige Frau, die in Richtung Überlingen unterwegs war.

Hubschrauber bringt schwer verletzte Frau ins Krankenhaus

Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Nachdem der Notarzt sie vor Ort versorgt hatte, brachte sie ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Sigmaringen übernahm die Ermittlungen.

Um den Unfall zu klären, zog die Polizei einen Gutachter heran. Während der Unfallaufnahme musste die L200 bis kurz nach 12 Uhr komplett gesperrt werden.

Überlingen liegt am nördlichen Ufer des Bodensees. Sie ist nach der Kreisstadt Friedrichshafen die zweitgrößte Stadt im Bodenseekreis und ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Die Stadt hat 23.098 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022) und liegt im Regierungsbezirk Tübingen in Baden-Württemberg.