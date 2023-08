Eine starke Windböe wurde am Donnerstag einem Lkw-Fahrer in Tussenhausen zum Verhängnis. Sie erfasste seinen Anhänger und fegte ihn von der Straße.

Der 26-jährige Lkw-Fahrer war am Donnerstagvormittag von Mindelheim in Richtung Mattsies unterwegs, einem Ortsteil des Marktes Tussenhausen im Landkreis Unterallgäu, als der Unfall geschah, berichtet die Polizei.

Lkw-Anhänger überschlägt sich in Tussenhausen in Wiese

Während der 26-Jährige mit seinem Gespann an einem Wald vorbeifuhr, erfasste eine heftige Windböe Lkw und Anhänger und drückte sie nach rechts. Die Windböe war so stark, dass der Anhänger schließlich von der Straße abkam und sich in einer angrenzenden Wiese überschlug.

Dem 26-Jährigen gelang es, seinen Lkw auf der Straße zu halten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Lkw und Anhänger waren mit Containern beladen. Im Container auf dem Anhänger befanden sich gesammelte Kunststoffe.

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden derzeit auf rund 20.000 Euro. Die Feuerwehren aus Mattsies und Mindelheim waren zur Verkehrsregelung vor Ort, weil die Straße zur Unfallaufnahme und für die Bergung des Anhängers gesperrt werden musste. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Mindelheim und des Kreisbauhofes schilderten die Unfallstelle aus und begutachteten den Schaden an der Straße.

Straße zwischen Mindelheim und Mattsies bleibt bis zum späten Donnerstagvormittag gesperrt

Bis zum späten Vormittag war der Anhänger geborgen und konnte abtransportiert werden. Die Straße wurde anschließend wieder freigegeben. Ein Kranfahrzeug soll nach Angaben der Polizei am Nachmittag den Container bergen.

Tussenhausen liegt an der Flossach, ein 20,5 Kilometer langen Nebenfluss der Mindel, circa 35 Kilometer östlich von Memmingen. Der nächstgelegene größere Ort ist die Kreisstadt Mindelheim. Zur Gemeinde Tussenhausen gehören auch die Pfarrdörfer Mattsies und Zaisertshofen. Die Kommune hat insgesamt sechs Gemeindeteile und zählt 3.099 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022)