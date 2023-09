Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwoch in Matrei am Brenner. Ein Mann geriet auf einem Feld in einen laufenden Kreiselheuer und wurde schwer verletzt.

Kreisel erfasst Mann auf Feld in Matrei und zieht ihn in Maschine

Ein 51-jähriger Mann war am Mittwoch gegen 12:45 Uhr auf einem Feld in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land in Tirol) mit Heuarbeiten beschäftigt, als es zum Unfall kam. Der Österreicher wollte die Arbeitshöhe des laufenden Kreiselheuers anpassen. Doch dabei wurde er von einem der Kreisel erfasst und in die Maschine gezogen.

Hubschrauber fliegt schwer verletzten Mann in Klinik

Der 51-Jährige wurde schwer verletzt. Angehörige fanden den Mann und verständigten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck.