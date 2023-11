In Matrei in Osttirol ist eine Frau bei einem Unfall verletzt worden. Die 67-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Appartementhaus mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als sie in einen Aufzugschacht stürzte.

In einem Appartementhaus in Matrei i.O. waren das Inhaber-Ehepaar am Donnerstag mit Reinigungsarbeiten in einem Aufzugsschacht beschäftigt. Um die Aufzugscheiben im Untergeschoss reinigen zu können, steuerte der Besitzer die Aufzugkabine im Serverraum manuell und hielt die Kabine in der "Mittelstellung" an.

Von Aufzugkabine am Kopf getroffen

Dabei entstand zwischen dem Fließenboden und Kabinenboden eine etwa 150 cm Hohe Lücke, wo die 67-Jährige Besitzerin mit einer Aluleiter in den unteren Teil des Liftschachtes stieg. Der Tiroler Polizei zufolge sackte die Aufzugkabine plötzlich etwa 50 cm ab und erfasste die Frau am Kopf, die anschließen knapp 70 cm rückwärts auf den Schachtboden stürzte und unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Ehemann hörte den Absturz seiner Frau und setzte sofort den Notruf ab.

Feuerwehrleute versorgen Verletzte im Aufzugsschacht

Die Fahrkabine musste von der freiwilligen Feuerwehr Matrei i.O. gegen ein weiteres Absinken gesichert werden. Einsatzkräfte versorgten dann die Verletzte im Aufzugsschacht. Die Verletzte wurde nach der Bergung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Matrei i.O. mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst samt Notarzt, der Notarzthubschrauber Christophorus 7 sowie eine Polizeistreife.