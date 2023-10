Frontal erfasst hat ein Autofahrer am Sonntag eine Joggerin in Tettnang. Die Frau wollte auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren, als es zum Unfall kam.

Mit schweren Verletzungen wurde am Sonntag gegen 15:00 Uhr eine 20-jährige Joggerin in Tettnang ins Krankenhaus gebracht. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei in der Kirchstraße in Tettnang (Bodenseekreis) den Zebrastreifen in Richtung Weinstraße überqueren. Doch ein 31-Jähriger Autofahrer, der in Richtung Ravensburger Straße unterwegs war, übersah die Läuferin. Der Renault erfasste die 20-Jährige voller Wucht und schleuderte sie zu Boden, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte sie nach der Erstversorgung in eine Klinik.

Autofahrer erleidet bei Unfall in Tettnang einen Schock

Der 31-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. An seinem Renault entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kirchstraße kurzzeitig komplett gesperrt.