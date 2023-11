Ein Unfall an der "Serra"-Kreuzung in Sonthofen hat am Dienstagmorgen zu langen Staus im Berufsverkehr geführt. Zwei Autos waren dort zusammengekracht.

Eine Autofahrerin war auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs und fuhr in die Kreuzung hinein, obwohl dort bereits ein Auto, das Vorfahrt hatte, in Richtung Bihlerdorf fuhr. Die Autofahrerin prallte in das Heck des Autos, das anschließend in eine Gehwegbegrenzung krachte und dann in der Mitte der Straße zum Stehen kam.

Lange Staus im Berufsverkehr in Sonthofen

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Warum die Autofahrerin das vorfahrtsberechtigte Auto übersehen hatte und einfach in die Kreuzung gefahren war, ist unklar. Nach dem Unfall bildeten sich im Berufsverkehr lange Staus in alle Richtungen.