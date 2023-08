Schwer verletzt wurde am Donnerstag ein einjähriges Mädchen in Sipplingen (Bodenseekreis). Eine Autofahrerin übersah das Kleinkind und überrollte es.

Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagmorgen kurz nach 09:00 Uhr in Sipplingen (Bodenseekreis) vom Straßenrand los. Dabei bemerkte sie laut Polizei nicht, dass vor dem Auto ein einjähriges Mädchen mit seinem Rutschauto spielte.

Audi erfasst in Sipplingen einjähriges Mädchen und überrollt Beine

Der Audi erfasste das kleine Mädchen und überrollte seine Beine. Das Kleinkind wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte es in eine Kinderklinik.

Die Angehörigen des Mädchens wurden noch an der Unfallstelle seelsorgerisch betreut. Am Audi der 54-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.