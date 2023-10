Weil er kurz unachtsam war, hat ein Autofahrer am Sonntag in Schwangau einen Unfall gebaut. Er krachte gegen einen Baum und überschlug sich

Ein 21-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf der Schwangauer Straße in Hohenschwangau unterwegs, als er sich einen kurzen Moment ablenken ließ - mit dramatischen Folgen. Sein Auto geriet zu weit an den Straßenrand und prallte mit dem Vorderrad gegen einen Baum. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam auf der Seite zum Liegen.

Autofahrer bleibt bei Unfall in Schwangau unverletzt

Der junge Fahrer hatte aber Glück. Er blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Am Baum entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden.