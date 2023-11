Zwei Schwerverletzte, darunter ein Kind, und ein Mann in Lebensgefahr sind die Bilanz eines Unfalls am Montagabend in Rohrbach an der Ilm. Dort krachten zwei Autos frontal zusammen.

Zwei Autos sind am Montagabend bei Rohrbach an der Ilm im Landkreis Pfaffenhofen in Oberbayern aus bisher ungeklärter Ursache frontal zusammengeprallt, berichtet die Polizei. Ein junger Mann wurde bei dem Crash lebensbedrohlich verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 67 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens und sein 9 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall am Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.