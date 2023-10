Sieben Verletzte und ein Schaden von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Ravensburg. Ein Auto krachte mit einem Bus zusammen.

Eine 51-jährige Frau fuhr am Mittwoch gegen 13:45 Uhr mit ihrem BMW in Richtung Ravensburger Innenstadt. Laut Polizei wollte sie an der Einmündung Büchelweg/Höll nach links abbiegen. Sie fuhr wohl über eine rote Ampel und krachte kurz darauf in der Meersburger Straße mit einem Linienbus zusammen, der in Richtung Weststadt unterwegs war. Von den 22 Fahrgästen, darunter auch Schüler, wurden sechs leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Autofahrerin wird bei Unfall in Ravensburg schwer verletzt

Die Autofahrerin wurde dagegen schwer verletzt und kam ebenfalls mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Bus konnte weiterfahren, wurde aber nach dem Crash in eine Werkstatt gebracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weil er nicht mehr weiterfahren konnte, musste er abgeschleppt werden. Die Straße war für etwa eine Stunde komplett gesperrt.