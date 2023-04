Eine 72-jährige Autofahrerin hat sich am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Ravensburg schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei wollte ein 55-jähriger Autofahrer von der Friedrichshafener Straße in Richtung Oberhofen abbiegen. Dabei übersah der Mann dann das Auto der 72-jährigen und es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge sollen bei dem Unfall stark beschädigt worden sein, so die Polizei. Die 72-jährige Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 55-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, so die Polizei weiter.