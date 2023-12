40 Meter einen steilen Abhang hinabgestürzt ist am Dienstag ein Post-Lkw in Vorarlberg. Der Postbote wollte in Raggal an einem Auto vorbeifahren und geriet dabei von der Straße.

Ein 26-jähriger Postbote fuhr am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr vom Ortsteil Ganai talwärts in Richtung Raggal (Bezirk Bludenz in Vorarlberg). Kurz vor dem Sägatobel kam ihm auf der Straße, die durch Schneehaufen am Rand verengt war, ein Auto entgegen. Beide Fahrer bremsten und der Postbote versuchte am Auto vorbeizufahren. Doch dabei geriet er aufs Schneebankett und stürzte etwa 40 Meter den Hang hinab. Sein Post-Lkw überschlug sich dabei mehrfach.

Unfall bei Raggal: Postbote kann sich selbst aus abgestürzten Lkw befreien

Als der Lkw zum Stillstand kam, konnte sich der Postbote aber selbst befreien und einen Notruf absetzen. Die Rettungskräfte brachten den verletzten Postboten in das Krankenhaus nach Bludenz. Er musste einen Alkoholtest machen, der jedoch negativ ausfiel. Die Feuerwehr Raggal barg den Lkw mit Hilfe eines Traktors und einer Seilwinde. Im Einsatz waren das Rote Kreuz, zwei First Responder, die Feuerwehr Raggal mit sieben Mann sowie eine Streife der Bundespolizei.