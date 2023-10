Bei einem Autounfall in Radfeld in Tirol wurden ein Ehepaar und ihre vier Kinder verletzt. Auslöser für den Unfall war wohl Sekundenschlaf.

Eine deutsche Familie ist am Freitag in Radfeld in Tirol mit dem Auto verunfallt. Gegen 18:50 Uhr fuhr der 46-jährige deutsche Familienvater sein Auto laut Polizei auf der A12 in Radfeld von Innsbruck kommend in Richtung Kufstein.

Unfall passierte wohl wegen Sekundenschlaf

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes des Fahrers kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betonsteher einer technischen Einrichtung der Autobahn. In der Folge drehte sich das Fahrzeug, bevor es zum Stillstand kam.

Ganze Familie verletzt ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden der Fahrer, seine am Beifahrersitz mitfahrende 41-jährige deutsche Gattin sowie seine 4 deutschen Kinder am Rücksitz (16, 11, 9 und 6 Jahre alt) verletzt. Wie schwer die Familie verletzt wurde ist unbekannt. Eltern und Kinder wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Ein Fahrstreifen der Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. eineinhalb Stunden gesperrt.