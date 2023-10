Einen Unfall hat am Mittwoch eine Autofahrerin auf der B19 bei Fischen gebaut. Sie geriet auf die Gegenfahrspur, krachte in die Leitplanke und schrammte etwa 15 Meter daran entlang.

Die 76-jährige Autofahrerin war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen auf der B19 in Richtung Fischen unterwegs. Zeugen beobachteten, sie sie über eine durchgezogene Linie fuhr. Nach der Einmündung nach Ofterschwang zog sie schließlich auf die Gegenfahrbahn, krachte in die Leitplanke und schrammte etwa 15 Meter daran entlang.

Autofahrer verhindert durch Vollbremsung Frontalcrash auf der B19 bei Ofterschwang

Ein entgegenkommender Autofahrer, der mit Anhänger unterwegs war, konnte laut Polizei gerade noch einen Frontalcrash verhindern. Er legte eine Vollbremsung hin. Die 20-jährige Autofahrer, die hinter ihm fuhr, reagierte jedoch etwas zu spät. Sie fuhr leicht auf den Anhänger auf.

Zur medizinischen Abklärung kam die 76-jährige Autofahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 42.000 Euro.