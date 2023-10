Ein Autofahrer fährt in Richtung Oberstaufen, als plötzlich ein Jungrind auf der Straße steht. Es kommt zum Zusammenstoß. Nun wird gegen den Landwirt ermittelt.

Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 308 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Jungrind, teilt die Polizei mit. Die 51-jährige Fahrerin des Autos fuhr von Lindenberg kommend in Richtung Oberstaufen. Auf Höhe der Mooskurve kollidierte die 51-jährige frontal mit einem auf der Straße stehenden Jungrind.

Verletztes Jungrind, massiver Schaden und Ermittlungen gegen Landwirt

Das Jungrind wurde bei dem Unfall am Hinterlauf verletzt. Am Auto entstand laut Polizei ein massiver Frontschaden, der auf etwa 8.000 Euro geschätzt wird. Gegen den zuständigen Landwirt leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.