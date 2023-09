Am Freitagnachmittag ist ein Autofahrer bei einem Unfall in Oberroth (Landkreis Neu-Ulm) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gegen einen Baum geprallt. Glücklicherweise haben Zeuginnen den Unfall beobachtet und gleich erste Hilfe geleistet.

Gegen 16:14 Uhr war ein 61-jähriger Mann auf der Staatsstraße 2020 zwischen Oberroth und Babenhausen unterwegs. Der Polizei zufolge kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto frontal gegen einen Baum.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Nachfolgende Verkehrsteilnehmerinnen beobachteten den Unfall. Sie leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Autofahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus nach Ulm gebracht. Anhand der Zeugenaussagen schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.

Straße gesperrt

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand außerdem ein Fremdschaden in Höhe von ca. 150,- Euro an einem Leitpfosten. Die Feuerwehren Babenhausen/Buch/Oberroth/Unterroth waren mit insgesamt 57 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich waren ein Rettungshubschrauber, sowie ein Notarzt und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Staatsstraße 2020 war für ca. 3 Stunden komplett gesperrt.