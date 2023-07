Die Ladung eines Lkw hat am Montagmorgen in Obergünzburg die Frontscheibe eines Autos stark beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Frau fuhr laut Polizei am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr in Obergünzburg die Kemptener Straße in Richtung Kempten entlang. Dabei kam ihr ein Lkw entgegen. Als sich der Laster auf ihrer Höhe befand, verlor er einen Teil seiner Ladung. Diese krachte auf die Frontscheibe des Autos und beschädigte sie erheblich, berichtet die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Obergünzburg

Der Lkw-Fahrer hielt allerdings nicht an der Unfallstelle an, sondern fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 08341/9330 melden.